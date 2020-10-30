Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'i sarsan depreme ilişkin ilk açıklama

İZMİR'i sarsan depremle ilgili önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." açıklaöası yaptı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız" dedi

"Gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları yazdı:

İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik.