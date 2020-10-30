İzmir 6.6'lık depremle sarsıldı! İşte İzmir'de deprem toplanma alanları

İZMİR ve çevresi 6.6'lık büyük bir depremle sallandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, 20'ye yakın binanın yıkıldığı yönünde ihbar aldıklarını açıkladı. İşte İzmir'deki toplanma alanları...Abone ol
Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de de hissedildi.
Depremle birlikte vatandaşlar yakınlarına bilgi vermek isteyince, operatörlerde yoğunluk oluştu. Hastaneler, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, alarm durumuna geçti.
AFAD'dan uyarı
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada Gelişmelerin takip edildiği, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiği bildirildi.
İşte İzmir'de deprem toplanma alanları...
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Foto Galeri İzmir'de çok sayıda bina yıkıldı! Şiddetli deprem sonrası şok görüntüler