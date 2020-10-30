Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir" dedi.
İşte Bakan Albayrak'ın paylaşımı
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.
Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 30, 2020
İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin.