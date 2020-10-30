BIST 1.106
DOLAR 8,37
EURO 9,78
ALTIN 506,94
HABER /  YEREL

Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler

Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Türkiye'ye en yakın Yunan adaların biri olan Sisam (Samos) adasında da hissedildi. Deprem, Sisam'da bazı kilise ve evlerde hasara neden oldu.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. İzmir olmak üzere pek çok ilde hissedilen depremin merkez üssünün Sisam (Samos) Adası olduğu öğrenildi.

Richter ölçeğine göre deprem 7.1 büyüklüğünde kayda geçti. Depremin hisseden halk sokaklara döküldü. Sisam adasında bir çok kilisenin duvarları, bazı evlerin de yıkıldığı ifade edildi. Depremin merkez üssü Sisam'da kentinde deprem küçük tsunami etkisi yarattı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'i sarsan depreme ilişkin ilk açıklama
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den deprem açıklaması: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık
İzmir'de 6.6'lık deprem! Uzmanlardan son dakika yorumları
Nihat Hatipoğlu'dan olay 'bira içen kızlar' açıklaması: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem oldu 4 kişi hayatını kaybetti! İstanbul'da da hissedildi
İstanbul'da Amerikalı kadın mahalle sakinlerini isyan ettirdi: Buraya özellikle geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
TFF deprem sonrası açıkladı! Süper Lig ve 3 maç daha ertelendi
AFAD, İzmir'deki deprem sonrası uyardı: SMS'i tercih edin
Fatih Portakal depreme yakalandı! Bu kadar şiddetli bir deprem yaşamadım
Azerbaycan'dan, İzmir'deki deprem için 'geçmiş olsun' telefonu
KYK burs başvurusu ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Yorumlar