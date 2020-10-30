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İzmir'deki depremi bildi! Jeofizikçi Prof. Dr. Ahmet Ercan 11 gün önce uyarmıştı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şuana kadar 4 kişinin öldü bilgisi gelen İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremden 11 gün önce uyarıda bulunmuştu. Bakın Ercan, ne demişti?

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde de hissedilen deprem İzmir'de çok sayıda binanın yıkılmasına ve hasar görmesine neden oldu. AFAD son dakika açıklamasında şuana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

'Kuzey Ege'de 6,3 ile 7 arasında bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor'

İzmir'deki depremden 11 gün önce Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.  Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliğiyle ilgili konuşan Ercan, "Bu depremler kuzey Ege'de 6,3 ile 7 arasında bir deprem yaratmak üzere hazırlandığını gösteriyor. Bundan Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Edirne kıyı kesimi depremden etkilenir" ifadelerini kullanmıştı.

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