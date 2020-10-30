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İstanbul Valiliği: İzmir'e yardım ve destek personeli yollandı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 şiddetindeki deprem sonrası yardım ve destek personelinin bölgeye gitmek için yola çıktığını açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem olan İzmir'e yardım ve destek personelinin yola çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya İzmir'e "İl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli,2 köpek, 2 araç,70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı." dedi.

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