İstanbul Valiliği: İzmir'e yardım ve destek personeli yollandı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İzmir'de 4 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 şiddetindeki deprem sonrası yardım ve destek personelinin bölgeye gitmek için yola çıktığını açıkladı.Abone ol
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'dan deprem olan İzmir'e yardım ve destek personelinin yola çıktığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya İzmir'e "İl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli,2 köpek, 2 araç,70 İHH personeli, 20 AKUT personeli, 100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı." dedi.
İstanbul'dan #İzmir'e;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 30, 2020
📌İl AFAD'dan 2 araç,7 arama kurtarma personeli,2 köpek
📌 2 araç,70 İHH personeli
📌20 AKUT personeli
📌100 İBB itfaiye personeli,10 itfaiye aracı ve 2 otobüs
📌İl Sağlık Müdürlüğü'nden 10 kişilik 2 UMKE ekibi yola çıktı
Geçmiş olsun#Deprem#Seferihisar