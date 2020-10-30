Milli Savunma Bakanlığı: İzmir’deki deprem sonrası kriz masası oluşturuldu

4 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 şiddetindeki depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir’de meydana gelen deprem sonrası Millî Savunma Bakanlığı’nda kriz masası oluşturuldu. TSK’ya ait 2 helikopter arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi." denildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem oldu. 16,5 kilometre derinlikle meydana gelen deprem İstanbul dahil çevre illerden de hissedildi. Bazı evlerin yıkıldığı belirtilirken, çok sayıda bina da hasar gördü. AFAD, depremde ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 120 kişinin yaralandığını duyurdu.