İzmir'de deprem sonrası Ege Üniversitesi çağrı yaptı! Kan ihtiyacı var

Deprem profesörü 10 ay önce böyle uyarmıştı! Çok sık yaşayabiliriz

Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin açıklama

Beyaz Masa'ya 1 milyon 2 bin 838 başvuru yapıldı! İstanbullu en çok ulaşımı şikayet etti