İzmir'de deprem sonrası Ege Üniversitesi çağrı yaptı! Kan ihtiyacı var

İZMİR’de Ege Üniversitesi, “Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır” duyuru yaptı.Abone ol
Ege Üniversitesi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur” denildi.
Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur.— Ege Üniversitesi (@UniversiteEge) October 30, 2020