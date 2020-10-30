BIST 1.108
DOLAR 8,37
EURO 9,78
ALTIN 507,02
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de deprem sonrası Ege Üniversitesi çağrı yaptı! Kan ihtiyacı var

İZMİR’de Ege Üniversitesi, “Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır” duyuru yaptı.

Abone ol

Ege Üniversitesi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Acil servisimizde, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere önlem amaçlı kan ihtiyacı bulunmaktadır. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızın Ege Üniversitesi Kan Merkezine müracaat etmeleri rica olunur” denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de deprem! Bayraklı'da Kaymakamlık binası ile Kızılay Kan Merkezi yıkıldı
İzmir 6.6'lık depremle sarsıldı! İşte İzmir'de deprem toplanma alanları
İzmir'deki depremi bildi! Jeofizikçi Prof. Dr. Ahmet Ercan 11 gün önce uyarmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'i sarsan depreme ilişkin ilk açıklama
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den deprem açıklaması: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık
İzmir'de 6.6'lık deprem! Uzmanlardan son dakika yorumları
ÖNCEKİ HABERLER
Deprem profesörü 10 ay önce böyle uyarmıştı! Çok sık yaşayabiliriz
Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği: İzmir'e yardım ve destek personeli yollandı
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk görüntüler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İzmir'deki depreme ilişkin açıklama
Beyaz Masa'ya 1 milyon 2 bin 838 başvuru yapıldı! İstanbullu en çok ulaşımı şikayet etti
Yorumlar