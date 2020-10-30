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İzmir'de zamana karşı yarış! Enkaz altından bir kişi daha çıkarıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yıkılan binadan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

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İzmir'deki şiddetli depremin ardından bazı binalar yıkıldı, büyük panik yaşandı.

Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sonucu enkazdan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor...

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