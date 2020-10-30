Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlundan İzmir'de ulaşım ve iletişim açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'i sarsan depremle ilgili, "Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok" açıklaması yaptı.

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Bakan Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda inceleme bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, deprem nedeniyle İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Ulaşım ve iletişim açısından da her hangi bir sıkıntı yok"

İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi. Onunla ilgili her türlü irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve konuyu yakından takip ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından da her hangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Bakanlık olarak konunun tamamen üzerindeyiz ve sürekli takip ve müdahale ediyoruz.