Uzmanlar İzmir'deki şiddetli depremi değerlendirdi İstanbul'u tetikler mi?

İZMİR'de 6.6'lık deprem çevre illerden hatta İstanbul'dan da hissedildi. Uzmanlar, akıllara gelen Büyük İstanbul depremi hakkında konuştu. Meydana gelen depremin İstanbul ile alakası olup olmadığı yanıt buldu.

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İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, bölgede ciddi bir yıkıma sebebiyet verdi. Binaların yıkıma uğradığı şiddetli sarsıntı, akıllara beklenen büyük İstanbul depremini getirdi. Haber7.com'un özel haberinde gazetecilere konuşan uzmanlar, sarsıntının İstanbul'a etkisini değerlendirdi.

Depremin Marmara hattı ile ilgisinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu, sarsıntının İstanbul'da hissedilmesinin jeolojik yapıyla ilgili olduğunu söyledi.

Gündoğdu, şu sözleri kullandı:

Bu deprem İstanbul’un bazı ilçelerinde hissedildi bazı ilçelerinde hissedilmedi. Bu bulunduğunuz bölgedeki jeolojik yapıya bağlı özelliklerden kaynaklanıyor. Eğer kırılmanın yönünde olan ilçeler varsa onlarda daha çok hissedilmiş olabilir. Bu depremin Marmara’da olan deprem ile bir alakası yok."

Başka bir depremin habercisi mi? Sorusuna yanıt

"Bu ana bir şok. Ege’de başka bir deprem olsa bile Girit civarına denk gelecektir. Girit civarında olan bir deprem de baya uzak İzmir için. Bu deprem Seferihisar’da, hemen hemen İzmir’in biraz ilerisinde olan bir deprem."

İzmir depremini yorumladı

"AFAD’ın geçtiği bilgilere göre Seferihisar açıklarında, Ege’de olan bir deprem İzmir merkezli değil. AFAD 6.6 olarak verdi, Kandilli de 6.8 olarak verdi. Şiddetli bir deprem. İzmir’de binalar eski olduğu için endişe duyuyorum. İzmir eski bir kent hasar olması normaldir.

Prof. Dr. Orhan Tatar: İstanbul depremi ile bir alakası yok

Depremi canlı olarak yaşayan Orhan Tatar ise şöyle konuştu: Panik yapmaya gerek yok gerçekten 6.6 büyüklüğündeki bir deprem çok ciddi şekilde hissedildi etrafımızdaki insanların çok büyük bir panik havası içerisinde olduğunu gördüm. Çok doğal ama bu saatten sonra artık bu panik havasını ortadan kaldırıp daha sakin bir şekilde olmamızda yarar var.

"Ve ne yazık ki 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra İzmir kent merkezinde yıkılan binaların olduğunu görüyoruz umarım bu binalardan vatandaşlarımız sağ çıkar bunun dışında tabi depremin merkez üssüne baktığımızda özellikle Sisam adasının hemen kuzeyine düştüğünü görüyoruz yani depremin merkez üssü Ege Denizi içerisinde bir noktada henüz daha çok erken olmakla beraber muhtemelen bizim İzmir tarafında Seferihisar tarafında civarında gördüğümüz aktif faylardan birisinin deniz üzerindeki uzantısı üzerinden meydana gelmiş bir deprem olabilir.