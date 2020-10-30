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Fahrettin Altun İzmir depremi açıklaması Enkaz çalışmaları başladı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzmir'deki depremin ardından sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu.

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İzmir 6.6'lık depremle sallandı.

Depremin ardından kentteki birçok bölgede binalar yıkılırken, vatandaşlar ise büyük bir panikle sokağa döküldü.

Yaşanan olayın ardından açıklamada bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Enkaz kaldırma işlemleri hızla başladı"

Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır."

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