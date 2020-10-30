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Yunanistan ve Fransa'dan Türkiye'ye İzmir depremine ilişkin yardım mesajı

İZMİR'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası Yunanistan ve Fransa'dan 'yardıma hazırız' çağrısı geldi.

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İzmir’de yaşanan depremin ardından Yunanistan’dan destek mesajı geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın, mevkidaşı Çavuşoğlu’nu aradığı ve desteğe hazır olduklarını söylediği bildirildi.

"İhtiyaç halinde karşılık yardım ve desteğe hazırız''

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramış ve geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. İki Bakan ihtiyaç olması halinde karşılıklı yardım ve desteğe hazır oldukları ve temasta kalacakları hususunda teyitleşmişlerdir."

"Fransa bu zor sınav karşısında Türk ve Yunanistan'ın yanında''

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Darmanin de İzmir'deki depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Darmanin açıklamasında, "Şiddetli bir deprem Türkiye’yi ve Yunan adalarını vurdu. Fransa bu zor sınav karşısında Türk ve Yunan halkının yanında. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemesi halinde Fransa hemen bölgeye yardım gönderebilir.” ifadelerini kullandı.

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