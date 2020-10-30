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İzmir depremi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'deki binaların yıkılmasına neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir'deki binaların yıkılmasına neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan İmamoğlu, "İBB yönetimimiz AFAD ile temasta. Ben de, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i arayarak geçmiş olsun mesajımı ilettim. İletişim halindeyiz. Oluşturulacak kriz masasının değerlendirmesine göre bölgeye yollayacağımız İBB ekipleri de hazırlıklarını yaptı" dedi.

Geçmiş olsun temennisinde bulunan İmamoğlu "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." ifadelerini kullandı. 

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