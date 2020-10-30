BIST 1.113
DOLAR 8,37
EURO 9,78
ALTIN 504,89
HABER /  GÜNCEL

İzmir Valisi'nden kritik açıklama: 70'e yakın kişi canlı olarak kurtarıldı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, 6.6 şiddetindeki depremle yıkılan binaların enkazından 70'ye yakın kişinin canlı kurtarıldığını açıkladı.

Abone ol

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

İzmir Valisi Köşger, şunları söyledi:

"Şu an için kan anonsu, ihtiyacı yok"

10'un üzerinde yan yatmış bina var. Arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. 70'e yakın kişi canlı olarak kurtarıldı. Bizim vatandaşlardan özellikle istirhamımız, kıyı bölgelerindeyseniz deprem meydana geldiği zaman meraklı gözlerle denize bakmak yerine kıyıdan uzaklaşmasıdır.
İzmir'de trafik kilitlenmiş durumda onu açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı beklesinler. Şu an için kan anonsu, ihtiyacı yok.

"Trafiğe gereksiz çıkıp yolları tıkamayın"

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, gereksiz trafiğe çıkıp yolları tıkamasınlar. Ben tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum, panik yapmamalarını, sakin olmalarını rica ediyorum. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın.

İşinin ehli olmayan insanların binaların üzerine çıkmasına müsaade etmeyelim.

Seferihisar'da kısmi bir tsunami

Ekiplerimiz ilgili arkadaşlarımız gereken tüm faaliyetleri yapacaklar. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum.
Ceset çıkarılan binalarımız var, bütün binalarda canlı ve vefat etmiş vatandaşlarımız da var.

30 ilçenin kaymakamıyla da temas kurdum. Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Onun dışında bir sıkıntımız yok.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de zamana karşı yarış! Enkaz altından bir kişi daha çıkarıldı
Milli Savunma Bakanlığı: İzmir’deki deprem sonrası kriz masası oluşturuldu
İzmir 6.6'lık depremle sarsıldı! İşte İzmir'de deprem toplanma alanları
İzmir'deki depremi bildi! Jeofizikçi Prof. Dr. Ahmet Ercan 11 gün önce uyarmıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'i sarsan depreme ilişkin ilk açıklama
İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den deprem açıklaması: 20'ye yakın binada yıkım ihbarı aldık
ÖNCEKİ HABERLER
Son dakika İzmir'deki deprem çalışmaları için 5 milyon TL ödenek! Bakan duyurdu
Binali Yıldırım İzmir'e hareket etti! Depremle ilgili açıklama yaptı
Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP heyeti İzmir'deki depremin ardından bölgeye hareket etti
İzmir depremi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi
Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlundan İzmir'de ulaşım ve iletişim açıklaması
Talat Bulut evli mi kızı Hazal Bulut'un annesi kimdir?
Yorumlar