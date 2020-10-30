İzmir Valisi'nden kritik açıklama: 70'e yakın kişi canlı olarak kurtarıldı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, 6.6 şiddetindeki depremle yıkılan binaların enkazından 70'ye yakın kişinin canlı kurtarıldığını açıkladı.

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İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi.

İzmir Valisi Köşger, şunları söyledi:

"Şu an için kan anonsu, ihtiyacı yok"

10'un üzerinde yan yatmış bina var. Arama kurtarma faaliyetleri başlatıldı. 70'e yakın kişi canlı olarak kurtarıldı. Bizim vatandaşlardan özellikle istirhamımız, kıyı bölgelerindeyseniz deprem meydana geldiği zaman meraklı gözlerle denize bakmak yerine kıyıdan uzaklaşmasıdır.

İzmir'de trafik kilitlenmiş durumda onu açmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam, herkes sakin bir şekilde boş bir alanda beklesin. Bizim açıklamalarımızı beklesinler. Şu an için kan anonsu, ihtiyacı yok.

"Trafiğe gereksiz çıkıp yolları tıkamayın"

Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, gereksiz trafiğe çıkıp yolları tıkamasınlar. Ben tüm vatandaşlarımızdan şunu rica ediyorum, panik yapmamalarını, sakin olmalarını rica ediyorum. Devlet tüm gücüyle seferber olmuş durumda. Güvenlik güçlerimize kimse zorluk çıkarmasın.

İşinin ehli olmayan insanların binaların üzerine çıkmasına müsaade etmeyelim.

Seferihisar'da kısmi bir tsunami

Ekiplerimiz ilgili arkadaşlarımız gereken tüm faaliyetleri yapacaklar. Tüm İzmir'e, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum.

Ceset çıkarılan binalarımız var, bütün binalarda canlı ve vefat etmiş vatandaşlarımız da var.

30 ilçenin kaymakamıyla da temas kurdum. Seferihisar'da kısmi bir tsunami oldu. Onun dışında bir sıkıntımız yok.