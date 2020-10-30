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Kılıçdaroğlu talimat verdi! CHP heyeti İzmir'deki depremin ardından bölgeye hareket etti

 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulan parti heyeti, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye hareket etti.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere heyet kurulması talimatı verdi.

Bu kapsamda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Ali Öztunç ve Ahmet Akın ile bölge milletvekillerinin yer aldığı heyet, İzmir'e doğru yola çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu da gidecek

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aksamaması için "geçmiş olsun" ziyaretini ilerleyen günlerde gerçekleştireceği bildirildi.

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