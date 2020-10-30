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Kandilli Rasathanesi uyardı: Artçı sarsıntılar 15 gün sürecek 6 şiddetinde artçılar beklenebilir

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Haluk Özener, İzmir'deki depremle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Prof. Haluk Özener, İzmir'in Seferihisar ilçesinin açıklarında meydana gelen 6,6'lık depremin ardından yapılan ilk incelemelere göre, 21 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıklarken, "Artçıların 1 hafta-15 gün kadar sürmesi bekleniyor. 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz" uyarısı yaptı.

Özener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Prof. Haluk Özener, şunları kaydetti:

Kırılan fayın aslında boyunun 30-40 km civarında olduğu, onun kırıldığı ilk izlenimlere göre tespit ediliyor. 1,2 metrelik bir yer değiştirme var. Normal bir deprem bu, normal faylanma depremi. Depremden 1,5 saat sonraya kadar büyüklükleri 2,9 ile 4,8 arasında olan 21 deprem kaydettik.

Artçıların 1 hafta-15 gün kadar sürmesi bekleniyor. Doğal prensip olarak da yaklaşık 1 derece altına kadar, 6 civarında da artçılar bekleyebiliriz.

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