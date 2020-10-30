BIST 1.112
DOLAR 8,38
EURO 9,77
ALTIN 506,53
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı: Deprem sonrası birlik ve kurumlarda olumsuzluk yok

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan incelemede, bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı açıklandı.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'in ardından Kuşadası da 5.1 ile sallandı
Kandilli Rasathanesi uyardı: Artçı sarsıntılar 15 gün sürecek 6 şiddetinde artçılar beklenebilir
İzmir'de zamana karşı yarış! Enkaz altından bir kişi daha çıkarıldı
Milli Savunma Bakanlığı: İzmir’deki deprem sonrası kriz masası oluşturuldu
İzmir 6.6'lık depremle sarsıldı! İşte İzmir'de deprem toplanma alanları
İzmir'deki depremi bildi! Jeofizikçi Prof. Dr. Ahmet Ercan 11 gün önce uyarmıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor
İzmir depreminde bina çöktü! Markette 20 kişi mahsur kaldı iddiası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Evlerine giremeyen vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
İzmir Valisi'nden kritik açıklama: 70'e yakın kişi canlı olarak kurtarıldı
Son dakika İzmir'deki deprem çalışmaları için 5 milyon TL ödenek! Bakan duyurdu
KYK burs başvurusu ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Yorumlar