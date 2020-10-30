Milli Savunma Bakanlığı: Deprem sonrası birlik ve kurumlarda olumsuzluk yok

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan incelemede, bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı açıklandı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından, bakanlığa bağlı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.