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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüştü

Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İzmir ile bazı Yunan adalarını etkileyen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis görüşmede karşılıklı olarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek duyulması halinde Yunanistan'a yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

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