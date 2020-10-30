Fahrettin Koca duyurdu! Ağır hasta sayımız yine arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 30 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Yapılan testlerde 2 bin 322 yeni hasta tespit edilirken hasta sayısı ise 2 bine yaklaştı.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca, tablodaki hasta sayısının azalması için nüfus hareketliliğinin üçte bire inmesi gerektiğini kaydetti.

Bakan Koca, twitter'dan yaptığı açıklamada 30 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu duyurdu. Yapılan testlerle bugün 2 bin 322 yeni hasta tespit edilirken ağır sayısı ise 2 bine yaklaştı.F

İşte Bakan Koca'nın o açıklaması;

"Bugün tespit edilen 2.322 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.000’e yaklaştı. Salgınla mücadele hem bireysel hem de toplu halde tedbirlere uymaktan geçiyor. Yarın bugünden daha az hastamız olsun istiyorsak hareketliliği üçte birine indirmeliyiz."