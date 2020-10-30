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İzmir depreminde bina çöktü! Markette 20 kişi mahsur kaldı iddiası

İhlas Haber Ajansı

İZMİR’ın Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’da 11 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Binanın altındaki zincir marketin şubesinde 20 kişinin mahsur kaldığı iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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Ege Denizi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı’daki 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp, canlarını kurtardı. Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı.

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