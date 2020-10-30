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Belediye Başkanı Tunç Soyer'den İzmirlilere geceyi dışarıda geçirin çağrısı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların bu geceyi dışarıda geçirmeleri konusunda çağrı yaptı.

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İzmir'de meydana gelen deprem, Türkiye'ye büyük bir üzüntü yaşattı.

Depremin ardından yıkılan binaların altında kalan vatandaşların kurtarılması için başlayan çalışmalar hızla devam ederken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den bir açıklama geldi.

"Geceyi açık alanda geçirin"
Twitter hesabından açıklama yapan Soyer, "Bayraklı'da yaşayan vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyorum, lütfen bu akşam hasarlı evlere girmeyin. Bölgeye kumanya, mobil tuvalet ve çadır sevk ediyoruz. Vatandaşlarımız açık alanda geceyi geçirsinler." ifadelerini kullandı.

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