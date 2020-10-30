İzmir'de enkaz altından 6 saat sonra bir kişi canlı kurtarıldı

İzmir'deki depremin ardından Giray İleri adlı vatandaş 6 saat sonra sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Türkiye'yi sarsan İzmir depreminde zamana karşı mücadele devam ediyor.

Her geçen dakikanın enkaz altındaki depremzedeler için hayati öneme sahip olduğu şu sıralar, sevindirici bir haber daha geldi.

6 saat sonra sevindirici haber

Giray İleri adlı bir vatandaş, 6 saat süren bir çalışma neticesinde enkaz altından yaralı şekilde çıkarıldı.

Depreme, apartmanın 4. katındaki evinde yakalanan İleri, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.