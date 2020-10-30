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İzmir'de camiler depremzedeler için açık olacak

Anadolu Ajansı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceğini bildirdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler" ifadelerini kullandı.

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