Sözcü İbrahim Kalın'dan deprem açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir depreminin hep birlikte ve el birliğiyle atlatılacağını söyledi. Kalın, vatandaşların yetkililerin uyarılarını dikkate almalarını istedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada "Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Sözcü Kalın, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Dualarımız İzmir’le. Bütün imkanlar seferber edildi. Vatandaşlarımızın yetkililerin yönlendirmelerine uymaları son derece önemli. Bu badireyi hep birlikte ve el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.