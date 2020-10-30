Kızılay: Kan ihtiyacına yönelik yeterli stok hazır bekletiliyor

Kızılay, İzmir açıklarında meydana gelen depremin ardından kan ihtiyacına yönelik stokun hazır bekletildiğini duyurdu.

Abone ol

Kurumdan yapılan açıklamada, çok sayıda şehirde hissedilen sarsıntı sonrası tüm birimlerini harekete geçiren Kızılay'ın depremden en çok etkilenen İzmir'e afet uzmanları ile beslenme araçlarını sevk ettiği bildirildi.

İzmir'deki ekiplere takviye olarak Ankara, Düzce, Adana ve Denizli'den beslenme araçları ile afet uzmanlarının gönderildiği belirtilen açıklamada, "İlk aşamada İzmir'de bulunan 15 bin 500 kişilik beslenme kapasitesi, diğer bölgelerden ulaşacak olan ekiplerle 25 bin 500 kişilik yemek çıkarılabilecek kapasiteye ulaşacak" ifadesine yer verildi.

Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'ın İzmir'deki ekipleri sevk ve idare ettiği aktarılan açıklamada, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da akşam saatlerinde afet bölgesinde olmasının beklendiği ifade edildi.