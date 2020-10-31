Süleyman Soylu'dan çok önemli rica! Aylar önce bu korkusunu açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de vatandaşların araçlarını kullanmamalarını ve yolları müdahale ekiplerine bırakmalarını istedi. Soylu'nun geçtiğimiz Ağustos ayında 'en büyük endişem' diyerek anlattığı olay bugün İzmir depreminin ardından gerçek oldu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz Ağustos ayında 'en büyük endişem' diyerek anlattığı olay bugün İzmir depreminin ardından gerçek oldu. Bakan Soylu, konuşmasında "Olası bir İstanbul depreminde vatandaşlar araçlarla yollara çıkarsa endişe şudur ki yollar tıkanacak, ambulanslar gidemeyecek, arama kurtarma ekiplerimiz arama kurtarma mahallerine ulaşamayacak, İstanbul kilit olacak" demişti. Soylu, İzmir depreminin ardından Twitter hesabından bir uyarı yaparak "Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız. Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında. Tek ihtiyacımız yol. Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız." Soylu, paylaşımında trafik yoğunluğunu gösteren havadan çekilmiş bir fotoğrafa da yer verdi.

İzmir'deki vatandaşlarımızdan ricamız, lütfen araçlarınızı kullanmayınız.



Çadır, battaniye, seyyar mutfak, hastane, her türlü imkanımız mevcut, ekiplerimiz işlerinin başında.



Tek ihtiyacımız YOL



Lütfen yolları, müdahale ekiplerimize bırakınız#deprem pic.twitter.com/BLsRtgvxfx — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) October 30, 2020

Aylar önce 'En büyük endişem' diyerek anlatmıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağustos ayında katıldığı Afet Eğitim Merkezi Açılış töreninde olası bir depreme karşı en büyük endişesini dile getirerek, "Olası bir İstanbul depreminde vatandaşlar araçlarla yollara çıkarsa endişe şudur ki yollar tıkanacak, ambulanslar gidemeyecek, arama kurtarma ekiplerimiz arama kurtarma mahallerine ulaşamayacak, İstanbul kilit olacak" demişti.

Bakan Soylu o toplantıda şöyle konuşmuştu:

“Allah muhafaza İstanbul'da deprem olduğu zaman vatandaşlarımızın yapacağı ilk iş arabalarını alıp yollara çıkacak hem güvenli alana ulaşım, hem güvenli alanda araba içerisinde durmak için. Eğer böyle olursa eğer İstanbul yola çıkarsa korku ve endişe şudur ki yollar tıkanacak, ambulanslar gidemeyecek, arama kurtarma ekiplerimiz arama kurtarma mahallerine ulaşamayacak, İstanbul kilit olacak. Allahınızı severseniz deprem olduğu zaman cep telefonu le konuşmayın, ya mesaj atın, ya internet tabanlı konuşun.

Çünkü o hatlar arama kurtarma, ambulans, sağlık ekiplerine ve koordinasyon ekiplerine lazım. Kilitlendiği an adım atamayız. Ne olur özel araçla yollara çıkmayın. Hemen toplanma merkezlerine gidin. Toplanma merkezlerinde buluşun sonrasında biz müdahale edeceğiz. Herkes aracıya çıkarsa yolların tıkanacağız siz de biz de biliyoruz. İstanbul gibi deprem olan mahallere dışarıdan kimseyi alacağımızı düşünmesin. Yolalı keseceğiz. Bizim vatandaşlarımıza getireceğiniz erzaktan ziyade yardım ve arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Önce onları ulaştırmak lazım."