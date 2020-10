Eski Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, enkaz altında tek bir vatandaşımız kalmayana kadar çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Abone ol

Eski Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'de zamana karşı bir yarış yürütüldüğünü söyledi. İzmir'de her türlü gayretin gösterildiğini belirten Yıldırım, artçılar konusunda vatandaşların dikkatli olmaları ve açık alanda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile birlikte koordinasyon merkezinde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Yıldırım, faaliyetlerin enkaz altında tek bir vatandaşımız kalmayana kadar sürdürüleceğini söyledi.

İşte açıklamalardan bazı satır başları;

Binali Yıldırım:

"Zamana karşı bir yarış var. Bütün amaç insanlarımızı sağ salim enkaz altından kurtarmayı başarmak. Biraz sonra bakanlarımız gerekli detaylı açıklamaları yapacak. Arama kurtarmada geldiğimiz son durumu anlatacaklar.

Değerli İzmirliler başta olmak üzere Ege'de Marmara'da bu büyük felaketi bu büyük depremi yaşayan hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Kayıplarımız var umut ederim ki sayıları daha fazla artmaz. Enkaz altındaki hemşehrilerimizi de sağ salim kurtarırız. Bunun için her türlü gayret gösterilmektedir.

Bu faaliyetler tek bir insanımız kalmayana kadar devam edecek. Her türlü tedbir alınıyor. Artçılara karşı da vatandaşlarımızın çok daha duyarlı olmalarında fayda var. Uzmanlar bunu öneriyorlar. Açık alanlarda gerekli imkanlar bu tedbirlerde alınmaya devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Deprem sonrasında 4 ve üzerinde 21 olmak üzere 114 artçı deprem meydana geldi. Tabii bu deprem aynı zamanda Çanakkale, Manisa ve Muğla'da hissedildi. Aydın ilimizde yine İzmir'in çevresindeki illerde hissedildi. Alan arama tarama faaliyetleri tüm illerimizde devam ediyor. Diğer illerimizde herhangi bir sorun gelmedi. İzmir, Bornova ve Karşıyaka'da ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

Şu an için 17 enkazımız ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 522 yaralı vatandaşımız kaybetti, yaralı vatandaşlarımıza hastanelerde her türlü tedavi yapılmaktadır.

"1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır"

4 binamız tamamen çökmüş durumda ve 4 binamıza ilişkin her binada her enkazın başında bir arama kurtarma ekibimiz fiilen çalışmaktadır. Her binanın başındaki ekiple bu bulunmuş olduğumuz afet koordinasyon merkezi irtibat halindedir. Arama kurtarma çalışmaları da fiilen anlık takip edilmektedir. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır. Aynı zamanda Kızılay, İHH ve Beşir yardım kuruluşlarımız sahada şu an 12 bin kişiye sıcak yemek vermişlerdir. Şu anda gıda ile herhangi bir ihtiyaç söz konusu değildir.

Jandarma 2 bin kişilik çadır kuruyor

Alanların sorumluları ihtilaçları kriz merkezine aktarmaktadır. Bugün ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız toplanma alanlarında kuruyoruz. Enkaza yakın yerlerde yine hasarın çok olduğu alanlara yakın çadırlarımız jandarmamız eliyle inşallah hızlı bir şekilde kurulmuş olacak. Vatandaşlarımız bu çadırlarda ikame edebilecekler.

Elektrik su doğalgaz alt yapısında herhangi bir problemimiz yok ancak tedbiren kestiğimiz yerler var.



Enkazların olduğu alanlarda ve yine arama kurtarma faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda tedbiren kestiğimiz yerler var ama herhangi bir alt yapı hasarı söz konusu değil. İlk etapta barınma ve arama kurtarma faaliyetlerini sürdüreceğiz.

Eş zamanlı hasar tespit çalışmalarına başladık. Şu an 322 kişilik bir ekibimiz sahada fiilen hasar tespit çalışmalarını yapmaktadır. Binaların hasar durumuna göre de süreçte az hasarlı, orta hasarlı veya ağır hasarlı durumlu binalar mülk sahiplerine bildirilecek.

Trafikte tedbir amaçlı önlem alınmıştır. Şu an trafikle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değildir. Tüm yollarımız açıktır ve vatandaşlarımız bu yolları kullanabiliyorlar. Yine vatandaşlarımıza bir uyarı yapmak gerekirse, hasarlı binalara hiçbir şekilde girmesinler. Bizim toplanma alanlarında barınma ihtiyaçlarını giderebilirler. O ihtiyaçlarını kaymakamlıklara iletmeleri halinde çözüm bulunacaktır."