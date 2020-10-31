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Somalı madenciler eylemi bırakıp İzmir'e yardıma koştu

MANİSA’nın Soma ilçesinde yaklaşık 20 gündür tazminatları için eylem yapan madenciler arasında oluşan arama kurtarma ekibi de deprem bölgesinde çalışmalara katıldı.

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İzmir’de meydana gelen depremde can kaybı ve yaralı sayısı yükselirken, bölgeye Türkiye'nin dört bir yanından yardım için giden arama kurtarma ekiplerine Somalı maden işçileri de katıldı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesindeki Çamlık mesire alanında yaklaşık 20 gündür alacakları tazminatları için nöbete devam eden Somalı madenciler de depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak için deneyimli 10 kişilik bir tahlisiye ekibi oluşturdu. Hazırlıklarını tamamlayan ekip, İzmir'e ulaştı. 

Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipteki maden işçisi Mehmet Çolak, "Soma’dan geliyoruz. Uyar Madencilik olarak 10 kişilik ekibimizle direnişimizi bıraktık ve buradaki vatandaşlarımıza yardım etmek için geldik” dedi.

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