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Deprem sonrası provokatif paylaşım yapan 6 kullanıcı tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince İzmir'de meydana gelen deprem üzerinden aşağılayıcı paylaşımlara karşı tespit çalışmaları başlatıldığını açıkladı. 6 hesap kullanıcısının tespit edildiği ifade edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'deki depremin ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir. Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

6 hesap tespit edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, daha sonra yaptığı açıklamada ise, "İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarda bulunan 6 hesap kullanıcısı tespit edildi" bilgisi verdi.

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