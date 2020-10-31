İzmir depreminde enkaz altında kaç kişi var? Pakdemirli Bayraklı için sayı verdi

İZMİR depreminde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı yerle bir olmuştu. Kurtarma çalışmaları sürerken enkaz altında kaç kişinin olabileceği ortaya çıktı. Sayıyı bakan açıkladı.

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İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı’nda kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarışılıyor. 9.5 saat sonra bir çocuğun sağ olarak kurtarıldığı Doğanlar Apartmanı enkazında kaç kişi olduğuna dair bakandan açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli inceleme yaptığı enkaz alanında şu bilgileri paylaştı:



-“Burada da büyük bir göçüğümüz var. Aşağı yukarı 21 daire. Bütün amacımız, gayretimiz öncelikle göçüklerin altında can kalmaması, akabinde açıkta kimsenin kalmaması, sonrasında da aç kimsenin kalmaması.

-Doğanlar Apartmanı'nda 21 tane daire olduğunu var sayarsak birer kişi olsa 21 kişi olduğunu düşünüyorum. Burada kesin ve net rakam yok, ama belli miktarda kişinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir rakam yok. 20 kişi civarında olabilir"