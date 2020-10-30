CHP'li Gürsel Tekin'den İzmir depremi üzerinden provokasyon
İzmir'de 6,6 şiddetinde deprem meydana geldi, birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, deprem üzerinden yalanlarla dolu provokatif bir paylaşımda bulundu. Tekin, Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi'nin yıkıldığını, Adalet Sarayı duvarlarının ise çatladığı iddia edip, "Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım" ifadelerini kullandı.
İzmir'deki 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan vatandaşları çıkarmak için tüm Türkiye tek yürek olmuşken; CHP'li Gürsel Tekin, skandal paylaşımıyla gündemin odak noktası oldu. Gürsel Tekin, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı. Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım" iddiasına yer verdi.
Yalanı çok geçmeden ortaya çıktı
Gürsel Tekin'in yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Kaymakamlık ve Kızılay binasının sağlam olduğu, Adalet Sarayı'nda ise hafif çatlaklar olduğu açıklandı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Gürsel Bey, Kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir" dedi.
Tekin'in skandal paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.
İşte o mesajlardan bazıları...