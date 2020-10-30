CHP'li Gürsel Tekin'den İzmir depremi üzerinden provokasyon

İzmir'deki 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan vatandaşları çıkarmak için tüm Türkiye tek yürek olmuşken; CHP'li Gürsel Tekin, skandal paylaşımıyla gündemin odak noktası oldu. Gürsel Tekin, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı. Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım" iddiasına yer verdi.