Olayın adresi Balıkesir! Tarım işçilerinin üzerine yıldırım düştü: 4 ölü, 3 yaralı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde tarlada çalışan işçilerin üzerine yıldırım düştü. 4 kadın öldü, 3 kişi de yaralandı.Abone ol
Balıkesir'in yerel gazetesi Gazete Merhaba'da yer alan habere göre, Bigadiç'e bağlı Çekirdekli Mahallesi’nde düşen yıldırım tarlada çalışan 4 kadının yaşamını yitirmesine, 3 kişinin ise ağır yaralanmasına neden oldu.
Ağır yaralanan 3 kişi Bigadiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tarlada çalışan işçilerin yağmurun başlaması ardından işi bırakıp ağacın altındaki malzemelerini aldıkları esnada yıldırımın düştüğü belirtildi.
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