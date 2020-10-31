İBB Beyaz Masa'ya başvuru yağdı! İstanbullu bakın en çok nelerden şikayetçi
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi çarpıcı verilerileri açıkladı. Beyaz Masa'ya eylül ayında iletilen 1 milyon 2 bin 838 başvuruda ilk sırada ulaşımla ilgili şikayetler yer aldı.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Beyaz Masa'ya eylül ayında toplam 1 milyon 2 bin 838 başvuru yapıldı. Başvurular bir önceki aya göre yüzde 12.5 arttı.
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Beyaz Masa'ya 80 bin 30 şikayet, 84 bin 467 talep başvurusu yapıldı. Ağustos ayında, yüzde 15.8 olan şikayetler eylül ayında yüzde 13.4'e geriledi. Ağustos ayında yüzde 13.9 olan talep başvurusu eylülde yüzde 14.1'e yükseldi.
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İGDAŞ ve İSKİ
Bilgi istemi, talep ve şikayetlerden oluşan başvuruların yüzde 14.3'ü İGDAŞ, yüzde 26,sı İSKİ ile ilgili oldu.
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Bilgi istemi başvurularının yüzde 97.9'una, şikayet başvurularının yüzde 4.2'sine, talep başvurularının ise yüzde 23.8'ine aynı gün içerisinde karşılık verildi.
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