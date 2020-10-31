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HABER /  DÜNYA

Putin’den İzmir depremi nedeniyle Erdoğan’a taziye mesajı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, İzmir’deki 6.6'lık depremde yaşanan can kayıpları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a başsağlığı dileklerini iletti.

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Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajında, “Sayın Cumhurbaşkanı, İzmir ilinde şiddetli depremin yol açtığı can kayıpları ve büyük yıkımlardan dolayı en derin taziyelerimi kabul ediniz” ifadelerime yer verildi.

Putin, depremde ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileklerinin iletilmesini istedi.

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