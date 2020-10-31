ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İzmir depremi mesajı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yayımladıkları mesajda "Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının iş birliği bizi yüreklendirdi" ifadelerine yer verildi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "ABD, Ege Denizi'ndeki depremin ardından İzmir, Sisam ve Sakız'da yaşanan can kayıpları ve meydana gelen hasar nedeniyle taziyelerini sunuyor" yazdı.

"İş birliği bizi yüreklendirdi. Bunu destekliyoruz"

Ortagus açıklamanın devamında, "Bu trajik olay süresince Nikos Dendias (Yunanistan Dışişleri Bakanı) ve Mevlüt Çavuşoğlu arasındaki iş birliği bizi yüreklendirdi. Bunu destekliyoruz" denildi.

Joe Biden'ın mesajı

ABD, Doğu Akdeniz'deki kriz sebebiyle Ankara ile Atina'ya sık sık masaya oturma çağrısı yapmıştı.

Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden da dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ben ve eşim Jill, bugünkü depremden sonra Türkiye ve Yunanistan halkına dualarımızı gönderiyoruz. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile Türk ve Yunan hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara koyup birlikte çalışmasından dolayı minnettarız." yazmıştı.