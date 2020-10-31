Tsunaminin vurduğu Sığacık'ta şoke eden görüntü! Sandalyeye oturan kadın boğuldu
İZMİR’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami ile yerler bir oldu. Tsunamide 1 kişi hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
İzmir’i vuran depremin ardından Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi tsunami ile yerler bir oldu. Tsunamide yürüme zorluğu olan yaşlı bir kadın hayatını kaybederken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yaşlı bir kadın komşuları tarafından evinden çıkarılıp sandalyeye oturtuldu ama sele kapılıp hayatını kaybetti. Bir sığacıklı, "Depremde limanın karşısındaki fırınımda çalışıyordum. Aşırı bir gürültüyle geldim. İlk anda 8-10 kişi dışarıya çıkıp bekledik. Yaklaşık yarım saat sonra sular yükseldi. Her yer balçık ve çamur oldu." dedi.
Deprem anında korkarak yardım isteyen 90 yaşındaki Laike Erçetin komsularının yardımı ile kapı önüne çıkarıldı. Yürüyemeyen yaşlı kadın bir sandalyeye oturtuldu. Depremin ardından bir anda oluşan tsunami ile birlikte sürüklenen Laike Erçetin'in cansız bedeni evinden yaklaşık 100 metre ileride bulundu.
Tsunaminin gelmesi ile birlikte yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridinde bulunan işletmeler, tamamen sular altında kaldı. Denizden gelen dev dalgalar sahil kenarındaki işletmelere ait masa ve sandalyeleri sürükleyerek yerle bir etti.
Tekneler karaya oturdu
Tsunami sonrası yükselen dalgaların bir anda çekilmesi ile tüm tekneler karaya oturdu. Yaşanan olayları çaresiz gözlerle izleyen vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.