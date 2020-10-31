Almanya'dan anlamlı İzmir depremi mesajı: Bizi kalbimizden vuruyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun Yunanistan'ın Sisam Adası ve İzmir'de depremden zarar görenlere yardım etmeye hazır olduğunu duyurdu.

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Ege Denizi'nde meydana gelen, merkez üssü Sisam Adası açıklarında olan ve İzmir'de yıkım ve can kaybına yol açan deprem ile ilgili paylaşım yapan Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "AB ve NATO yardım etmeye hazır" ifadelerini kullandı.

"Bizi kalbimizden vuruyor"

Twitter’dan açıklama yapan Maas, şunları kaydetti:

Sisam ve İzmir’deki deprem bizi kalbimizden vuruyor. Kurbanları ve ailelerini düşünüyoruz ve hayatta kalanları arama çalışmalarının başarılı olacağını umuyoruz. AB ve NATO yardım etmeye hazır. Sahada çalışan herkese teşekkür ediyoruz.