İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem oldu

AFAD, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Abone ol
İzmir'de deprem fırtınası yaşanıyor. Dünkü 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntıların en büyüğü bu sabah meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.