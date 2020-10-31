İzmir'den çok acı haber! Depremde bir aileden 3 kişi yaşamını yitirdi

İZMİR depreminde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren 3 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi. Yaşamını yitirenler arasında anneleriyle birlikte İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel ve kardeşi Dila Yüksel'in olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ege Ilgaz Yüksel’in Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi robot takımının kaptanı olduğu, mekanik ve elektronik alanında sayısız dereceleri olduğu belirtildi.

İEL camiasının başı sağolsun

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Fatih Güldal, “Sevgili dostlar İzmir’de enkaz altında kalan öğrencimiz Ege Ilgaz’ımızı, kardeşini ve annesini maalesef kaybettik. Allah mekanlarını cennet etsin. Babasına sabırlar diliyorum. 3 kişiyi kaybetmek çok zor. Rabbim ona güç kuvvet versin. İEL camiasının başı sağolsun” diyerek acı haberi duyurdu.

İlköğretim okulundan başsağlığı

İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu’ndan yapılan açıklamada ise, “Ege Denizi’nde gerçekleşen deprem sonucunda İzmir Özel Tevfik Fikret İlköğretim Okulu mezunumuz Ege Ilgaz Yüksel, kardeşi eski öğrencimiz Dila Yüksel ve kıymetli annelerinin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Tevfik Fikret ailesi olarak başta öğrencilerimizin kıymetli babaları Dr. Nuri Süha Yüksel olmak üzere yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz” denildi.

Ahmet Davutoğlu da paylaştı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da yaşamını yitiren Ege Ilgaz için bir mesaj paylaştı. İstanbul Erkek Lisesi mezunu olması sebebiyle Ege Ilgaz ile okuldaş olduklarını vurgulayan Davutoğlu, “Depremde benim de mezunu olduğum İstanbul Erkek Lisesi öğrencisi okuldaşım Ege Ilgaz'ın annesi ve kardeşiyle birlikte vefatını büyük üzüntüyle öğrendim. Ailesine, sevenlerine ve İstanbul Erkek Lisesi camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.