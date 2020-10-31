İzmir depremi ölü sayısı kaç oldu? 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum

İZMİR Seferihisar depreminden son dakika haberler arka arkaya geliyor. 6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminde ölü ve yaralı sayısı artarken artçı depremler de devam ediyor. 9 binada kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşte çalışmalarda son durum:

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İzmir'de cuma günü saat 14.51.’de meydana gelen büyük deprem sonrasında kurtarma çalışmaları sürerken arka arkaya artçı sarsıntılar meydana geliyor. Son artçı sarsıntı Seferihisar açıklarında su sabah saat 08.31'de 5 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD verilerine göre şu ana kadar 4'ün üzerinde 33 deprem kaydedildi. Toplam artçı deprem sayısı 410 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi 15 gün boyunca artçı sarsıntılar yaşanacağını duyurdu.

AFAD son durumu paylaştı

AFAD'ın açıkladığı son bilançoya göre depremde 1'i boğulma olmak üzere 25 kişi yaşamını yitirdi. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaş yaralandı. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam ediyor.

Kurtarma çalışmalarında son durum

İzmir'deki yıkılan 17 binada arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. 2.799 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile birlikte zamana karşı yarışıyor. Bayraklı ilçesi 258. Sokak'ta yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Son olarak enkazdan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler yaralı olarak çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

İzmir Bornova'da yıkılan Emrah apartmanında arama ve kurtarma çalışması devam ediyor

Kriz merkezinde bakandan son açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Bornova ilçesindeki kriz merkezinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırıım'ın da katılımıyla yaptığı basın açıklamasında bulundu. Kurum son bilgileri şöyle aktardı:

-"Şu an için 17 enkazımız var ve enkaz altında vatandaşlarımız var. 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vatandaşlarımızın 8'i yoğun bakımda, 5'i de ameliyata alındı. Kan ihtiyacı söz konusu değil.

-"Bugün itibarıyla ilk etapta jandarmamız eliyle 2 bin kişilik çadırlarımız enkaza yakın yerlerde kurulmuş olacak. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını fiilen yapıyor. Vatandaşlarımız hasarlı olduğunu düşündükleri binalara hiçbir şekilde girmesinler. Şu an 1227 arama kurtarma ekibimiz sahada fiilen çalışmaktadır."

Buse 9.5 saat sonra kurtarıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Bayraklı ilçesindeki yıkılan binada enkaz altında kalan Buse Asyilmaz isimli genç kızla telefonda görüştü. Genç kız enkazdan çıkarılmayı beklerken nişanlısı ile de telefon görüşmesi yaptı. Buse Asyilmaz ile birlikte toplam 5 kişinin apartmandaki bir diş hekimliğinde bulunduğu ve deprem sonrası enkaz altında kaldığı öğrenildi. Buse Asyilmaz 9.5 saat süren bir çalışmanın sonunda enkazdan çıkarıldı. Yaralı olarak kurtarılan Buse, Galen Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaburun'da ağır hasarlı evler var

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ilçelerindeki 6 evde ağır hasar oluştuğunu bildirdi.

İlkay Girgin Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

-"Kösedere köyümüzde 6 evde ağır, 21 evde ve köy camimizde hafif ve orta derecede hasarlarımız mevcuttur. Anbarseki köyümüzde hafif ve orta hasarlı birkaç yapımız bulunmaktadır. Mordoğan Mahallesi'nde konutlarımızda bir sıkıntı yaşanmazken, tarihi Ayşe Kadın Cami'mizin çatısında hasar bulunmaktadır. Hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir."