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İzmir'de enkaz altına kalan 1 kadın daha yaralı olarak kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası acı haberlerin yanı sıra iyi haberler de geliyor. 1 kadın daha enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı.

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İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Sakarya’dan bölgeye 3 araç 16 personel ve 2 adet Sahra Hastanesi Modülü gönderildi. Bölgede kurtarma faaliyetleri yürüten UMKE ekipleri enkaz altında kalan vatandaşlar için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Acı haberlerin yanında bölgeden güzel haberlerde gelirken Sakarya UMKE ekiplerinin de katıldığı yıkılan bir apartmanda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında göçük altında kalan bir kadın uzun uğraşlar sonucu sağ olarak kurtarıldı.

Hastaneye gönderilen kadının yakınları ise kurtarma ekibini sevinç gözyaşları içinde alkışladı.

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