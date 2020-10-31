Bakan Berat Albayrak'tan virüse yakalanan Süleyman Soylu'ya 'geçmiş olsun' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

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Eşi, evladı ve kendisi koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'geçmiş olsun' telefonu geldi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini yer verdi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum.



Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 31, 2020

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, durumu böyle duyurmuştu: