BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  GÜNCEL

Bakan Berat Albayrak'tan virüse yakalanan Süleyman Soylu'ya 'geçmiş olsun' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Abone ol

Eşi, evladı ve kendisi koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'geçmiş olsun' telefonu geldi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini yer verdi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, durumu böyle duyurmuştu:

SON DAKİKA HABERLERİ
Grip aşısı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'karikatürleri desteklemediğini' açıkladı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Ekim 2020)
İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı: Tedavisinde son aşamaya geldim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki son durumu açıkladı
İzmir'de depremden 26 saat sonra mucize kurtuluş! Marketteyken yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Valisi Köşger'den vatandaşlara kritik uyarı!
Meclis Başkanı Şentop enkaz altından çıkarılan Buse'yi ziyaret etti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'karikatürleri desteklemediğini' açıkladı
İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
İzmir yine sallandı! Ege Denizi'nde 4.1'lik deprem meydana geldi
Babalık izni kaç gün 657 memurların babalık izni
Yorumlar 1 yorum