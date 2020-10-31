BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  GÜNCEL

Meclis Başkanı Şentop enkaz altından çıkarılan Buse'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Abone ol

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Özel Tınaztepe Hastanesi'nde tedavisi devam eden Buse Hasyılmaz ve yakınlarıyla görüşen Şentop, Hasyılmaz'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.  

Hastane yetkililerinden de Hasyılmaz'ın durumuna ilişkin bilgi alan Şentop, "Enkaz altında kalan genç yüreklerimizin acıya dayanarak, tekrar hayata tutunmak için gösterdikleri gayret bizim için de çok önemli." ifadesini kullandı.

Şentop, hastanede tedavi gören diğer yaralıları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (31 Ekim 2020)
İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı: Tedavisinde son aşamaya geldim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremdeki son durumu açıkladı
İzmir'de depremden 26 saat sonra mucize kurtuluş! Marketteyken yakalandı
Enkazdaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı
İşte İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek veren ülkeler! Erdoğan paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'karikatürleri desteklemediğini' açıkladı
İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
İzmir yine sallandı! Ege Denizi'nde 4.1'lik deprem meydana geldi
İzmir'deki depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunan şahıs tutuklandı
Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkazdan acı haber
Talat Bulut evli mi kızı Hazal Bulut'un annesi kimdir?
Yorumlar