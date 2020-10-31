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İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

İkbal Gürpınar koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. 51 yaşındaki sunucunun haberini oğlu duyurdu.

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51 yaşındaki sunucu İkbal Gürpınar'ın koronavirüs sebebiyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Kötü haberi oğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.

Annesinin hesabından paylaşım yapan oğlu, "İkbal Gürpınar, yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz. Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Dualarınızı bekleriz" diye yazdı.

Babası koronavirüsten vefat etmişti

Geçtiğimiz haftalarda Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Gürpınar, "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" ifadelerini kullanmıştı.

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