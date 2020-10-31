İşte İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek veren ülkeler! Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir depremi dolayısıyla dayanışma mesajı veren ülkeleri paylaşarak teşekkür etti.

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İzmir'de dün meydana gelen şiddetli depremde çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. Yüzlerce vatandaşımız ise yaralandı. Enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok ülke Türkiye'ye dayanışma mesajı gönderip, yardım için hazır olduklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o ülkeleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz.'' açıklamasında bulundu.

İşte o paylaşım;