Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği kaydedildi.