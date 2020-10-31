İzmir'de 180 civarında vatandaşımız enkaz altında! Başkan Tunç Soyer açıkladı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 180 civarında vatandaşın enkaz altında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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İzmir'de dün meydana gelen depremle ilgili sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, “Enkaz altında AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre 180 civarında vatandaşımız var." açıklaması yaptı.

"Birçok mucizevi haberler alıyoruz"

Fox TV'de İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Tunç Soyer, "Kurtarma ekipleri son derece profesyonel çalışıyor. Çevre illerden gelen çok sayıda kurtarma ekibi var. Umudumuzu koruyoruz enkaz altında sağ gelecek vatandaşlarımızı heyecanla bekliyoruz. Bu arada birçok mucizevi haberler alıyoruz” diye konuştu.

"Hasarlı binalara girmeyin"

Hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha vatandaşları uyaran Soyer, çok sayıda çadır ve mobil tuvalet kurulduğunu, gece boyunca kumanya dağıtımının sürdüğünü söyledi. Yağmur ve soğuğa karşı belediye otobüslerinin parkaların çevresine sığınak olarak konuşlandırdığını belirten Tunç Soyer, sabah itibariyle de geceyi dışarıda geçirenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çay, boyoz ve gevrek dağıtımı yaptıklarını açıkladı.

Türkiye’nin hiçbir noktası depreme hazır değil.

Türkiye’nin hiçbir noktasının depreme hazır olmadığının altını çizen Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Çok hoyrat ve hızlı bir şehirleşme yaşandı. Doğamızı tarım alanlarımızı tahrip ederek bu vahşi betonlaşmaya seyirci kaldık. Hiçbir kentte böyle bir hazırlıktan söz etmek mümkün değil. Ancak bu kadar şiddetli bir depremde çok daha ağır bir tahribat, çok büyük bir yıkım söz konusu olabilirdi. Bunu da belirtmekte fayda var.

Deprem çalıştayı düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz ay bir Deprem Daire Başkanlığı kurduklarını ve depreme hazırlığı sorgulamak adına da çalışmalara başlattıklarını söyleyen Soyer, önümüzdeki hafta hem İzmir’in yapı sorunu hem İzmir’in deprem faylarını hem de depreme karşı yapılması gereken hazırlıkların ne olması gerektiğini masaya yatıran bir çalıştay düzenleyeceklerini belirterek "depreme dair sözü olan" tüm bilim insanlarının çalıştaya davet edileceğini söyledi.