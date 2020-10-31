BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  POLİTİKA

İzmir'de 180 civarında vatandaşımız enkaz altında! Başkan Tunç Soyer açıkladı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 180 civarında vatandaşın enkaz altında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Abone ol

İzmir'de dün meydana gelen depremle ilgili sürdürülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Tunç Soyer, “Enkaz altında AFAD ekiplerinin yaptığı değerlendirmeye göre 180 civarında vatandaşımız var." açıklaması yaptı.

"Birçok mucizevi haberler alıyoruz"

Fox TV'de İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan Tunç Soyer, "Kurtarma ekipleri son derece profesyonel çalışıyor. Çevre illerden gelen çok sayıda kurtarma ekibi var. Umudumuzu koruyoruz enkaz altında sağ gelecek vatandaşlarımızı heyecanla bekliyoruz. Bu arada birçok mucizevi haberler alıyoruz” diye konuştu.

"Hasarlı binalara girmeyin"

Hasarlı binalara girmemeleri konusunda bir kez daha vatandaşları uyaran Soyer, çok sayıda çadır ve mobil tuvalet kurulduğunu, gece boyunca kumanya dağıtımının sürdüğünü söyledi. Yağmur ve soğuğa karşı belediye otobüslerinin parkaların çevresine sığınak olarak konuşlandırdığını belirten Tunç Soyer, sabah itibariyle de geceyi dışarıda geçirenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çay, boyoz ve gevrek dağıtımı yaptıklarını açıkladı.

Türkiye’nin hiçbir noktası depreme hazır değil.

Türkiye’nin hiçbir noktasının depreme hazır olmadığının altını çizen Tunç Soyer, şu ifadeleri kullandı:

Çok hoyrat ve hızlı bir şehirleşme yaşandı. Doğamızı tarım alanlarımızı tahrip ederek bu vahşi betonlaşmaya seyirci kaldık. Hiçbir kentte böyle bir hazırlıktan söz etmek mümkün değil. Ancak bu kadar şiddetli bir depremde çok daha ağır bir tahribat, çok büyük bir yıkım söz konusu olabilirdi. Bunu da belirtmekte fayda var.

Deprem çalıştayı düzenlenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde geçtiğimiz ay bir Deprem Daire Başkanlığı kurduklarını ve depreme hazırlığı sorgulamak adına da çalışmalara başlattıklarını söyleyen Soyer, önümüzdeki hafta hem İzmir’in yapı sorunu hem İzmir’in deprem faylarını hem de depreme karşı yapılması gereken hazırlıkların ne olması gerektiğini masaya yatıran bir çalıştay düzenleyeceklerini belirterek "depreme dair sözü olan" tüm bilim insanlarının çalıştaya davet edileceğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Marmara ve Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı! Kaç gün sürecek? 5 günlük hava durumu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi koronavirüse yakalandı
Erdoğan'dan 'İzmir depremi' açıklaması: Evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yenilerini yapacağız
İzmir depremini bilen Prof. Naci Görür o ile dikkat çekti
Türk F-16’ları Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer alıyor mu? Aliyev açıkladı
İzmir'de büyük heyecan! Anne ve 3 çocuğu 23 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Depreme Bayraklı'daki gökdelenin en tepesinde yakalanan işçi düşerek öldü
ÖNCEKİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan provokatif paylaşımlara tepki: Yazdıkça yakalanacaksınız
Yunanistan'dan koronavirüs tedbiri! Tüm sosyal mekanları kapatıyor
Gaziantep'te depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi adliyeye sevk edildi
THY, İzmir kalkışlı ve varışlı biletleri ücretsiz değiştirecek
Kahramanmaraş'ta karısını öldüren kişi intihar etti
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı
Yorumlar