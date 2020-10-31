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İçişleri Bakanlığı'ndan provokatif paylaşımlara tepki: Yazdıkça yakalanacaksınız

İZMİR'deki deprem üzerinden sosyal medyada bölge halkıyla ilgili nefret suçu içeren paylaşım yapan 6 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız!" ifadelerini kullandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşım yapan kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirileceğini duyurdu.

"Yazdıkça Yakalanacaksınız!"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medyadaki nefret paylaşımları nedeniyle 6 kişinin gözaltına alındığını şöyle duyurdu. 

İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız!

İnce, "Emniyet Genel Müdürlüğü, birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı. 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek." tepkisini gösterdi.

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