BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  YEREL

İzmir'de büyük heyecan! Anne ve 3 çocuğu 23 saat sonra enkazdan çıkarıldı

İZMİR'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 3 çocuğu 23 saat sonra çıkarıldı. Nefes kesen anlar televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlandı.

Abone ol

Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, dün 14.51'de meydana gelen depremde yıkıldı. Enkazda başlatılan arama- kurtarma çalışmaların mucizevi bir olay yaşandı.

Anne ve 4 çocuğu enkaz altında kaldı

10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi.

Sabah 3. kattan gelen sesler üzerine irtibat kuruldu

Arama kurtarma ekipleri, 3’üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine anne Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

Sağlık durumları iyi

Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif'i kurtarma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldı.

1 çocuğa ulaşılmaya çalışılıyor

13.30 sıralarında çocuklardan biri enkazdan çıkarılarak ambulansa alındı. Aradan 5 dakika sonra sırasıyla annesi ve iki çocuk çıkarıldı. Ekipler enkazdaki 1 çocuğa ulaşmaya çalışıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Depreme Bayraklı'daki gökdelenin en tepesinde yakalanan işçi düşerek öldü
Son dakika İzmir'de deprem nedeniyle eğitime bir hafta ara! Bakan Selçuk açıkladı
Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili önemli açıklamalar eşya ve kira yardımı yapılacak
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı
İzmir depremi, olası İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıtladı
İzmir depremi ölü sayısı kaç oldu? 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'dan Ermenistan'ın yardım talebine 'çatışmalar Ermenistan'da değil' yanıtı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İzmir depremi mesajı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası güncelledi faiz oranları değişti
İçişleri Bakanlığı: Onlar kahramanlarımız
Konya Beyşehir'de korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
Cuma namazı kaç rekat kılınır Diyanet nasıl niyet edilir?
Yorumlar 6 yorum